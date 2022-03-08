انت الان تتابع خبر نقيب الصحفيين: المرأة العراقية مثالاً للصبر وتحمل الشدائد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، اليوم الثلاثاء، ان المرأة العراقية كانت ولا زالت مثالاً للصبر وتجمل الشدائد.