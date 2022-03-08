محافظة عراقية توجه بسحب العجلات الحكومية وهويات حمل السلاح

بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ ذي قار، محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، بسحب العجلات الحكومية من اصحاب العقود والاجور اليومية وعقود الاشخاص والمنسبين العاملين في ديوان المحافظة او دوائر الدولة ولجان المتابعة.



وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ، وردت لـ الخليج 365، عن توجيه الغزي "بإلغاء الاوامر الادارية الخاصة بمنح الموافقات السابقة ،وعدم تسلم اي عجلة الا بتقديم طلب من قبل مسؤول القسم يتعهد فيه حاجة المنتسب الفعلية للعجلة".



وأشارت الوثيقة إلى "سحب الهويات التي تتيح لمالكها حمل السلاح ،من كافة المنسبين والمكلفين ، مؤكداً ان القرارات الواردة في الوثيقة تنفذ من تاريخ صدور الكتاب".

