الأمم المتحدة تؤكد أن يجب السماح بمغادرة آمنة للمدنيين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إلى السماح بالمغادرة الآمنة للمدنيين المحاصرين في القتال الدائر في العديد من المناطق في أوكرانيا.



وقالت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، نقلا عن تقارير تلقاها مكتبها، إنه يجري احتجاز النشطاء المؤيدين لأوكرانيا بشكل غير قانوني في شرق بلادهم، بينما يتعرض من يُعتبرون مؤيدين لروسيا للاعتداء بالضرب في أوكرانيا.

وأضافت أمام المجلس، ومقره جنيف، في رسالة عبر الفيديو "أكرر دعوتي العاجلة من أجل إنهاء سلمي للأعمال العدائية".

وكان سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، قال إن 211 مدرسة و43 مستشفى في أوكرانيا تضررت أو دمرت "بسبب العدوان الروسي على بلادنا".

وقال مندوب أوكرانيا إن الدفاع عن بلاده "يحمي العالم من الجوع"، وإن "هجوم القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية سيؤثر على سلاسل توريد الغذاء العالمية".

وشدد كيسليتسيا على أن "روسيا تسهل فقط الممرات الآمنة التي تقود فقط إليها وبيلاروسيا"، داعيا "المجتمع الدولي للضغط على روسيا لاحترام وقف إطلاق النار وتفادي كارثة إنسانية واسعة".

وقال: "على روسيا أن تضع حدًا لبث المعلومات الخاطئة والتلاعب بحياة المدنيين وعدم إجبارهم على الهروب باتجاهها"، مضيفا "روسيا مستمرة في قصف جميع المدن الأوكرانية وهو ما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء".

واتهم مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة القوات الروسية بعرقلة "عمل الممرات الإنسانية واستهداف مركبات الفارين وحافلات الإجلاء"، لافتا إلى أن "روسيا مستمرة في انتهاك معايير القانون الإنساني الدولي".