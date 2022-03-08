وصول سفينة قمح أوكرانية إلى لبنان.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن سفينة أوكرانية تحمل 11 ألف طن من القمح وصلت مرفأ طرابلس في شمال البلاد اليوم الثلاثاء.



نقلت الوكالة عن أحمد تامر، مدير المرفأ، قوله إن السفينة جولدن بيرد بدأت تفرغ حمولتها، مضيفا أن سفينة قمح أوكرانية أخرى اسمها برنسيس مريم أفرغت حمولة تبلغ سبعة آلاف طن من القمح في مرفأ طرابلس يوم 28 فبراير شباط.

وأوضح تامر أن برنسيس مريم التي أبحرت من مرفأ ماريوبول الأوكراني ستعود إلى طرابلس بشحنة قمح أخرى، دون أن يحدد موعدا لعودتها.

وقال تامر للوكالة الوطنية للإعلام يوم 28 فبراير شباط إن السفينتين غادرتا أوكرانيا قبل وقت قصير من الغزو الروسي.

وكان مسؤول في وزارة الاقتصاد ذكر لرويترز الشهر الماضي إن تحميل شحنتي قمح إلى لبنان من أوكرانيا تأجل جراء الحرب.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز يوم 25 فبراير شباط إن لبنان لديه احتياطيات قمح تكفي لشهر واحد على الأكثر ويسعى لإبرام اتفاقيات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق جراء الأزمة الأوكرانية.

يذكر أن أسعار القمح سجلت ارتفاعاً حاداً في الأسواق العالمية ، مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وارتفع سعر بوشل القمح بأكثر من 5%، لنحو 935 سنتاً أمريكياً اليوم، وهو أعلى سعر منذ عام 2012.

ومعروف أن روسيا من أهم منتجي القمح حول العالم.

ويضع الصراع ضغوطاً مضاعفة على أسعار القمح على وجه الخصوص، حيث إن أوكرانيا هي أيضاً واحدة من أكبر منتجي القمح حول العالم.

وتمثل روسيا وأوكرانيا معاً نحو ربع التجارة العالمية لهذه السلعة الأساسية.