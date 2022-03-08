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تعرف على خطوات تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إلى السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أوضحت الجوازات السعودية، في رد على استفسار بشأن من تلقى لقاح سينوفارم المضاد لفيروس ، ويرغب بزيارة المملكة، أن لقاح سينوفارم معتمد ومدرج في النظام، ويجب على الزائر الدخول إلى بوابة مقيم وتسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إلى المملكة.

 

خطوات تسجيل اللقاحات

 

- الدخول على بوابة مقيم.

 

- اختيار خانة زائر محصن.

 

- إدراج جميع البيانات الشخصية المطلوبة، الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجواز، بلد القدوم - أو الدولة، نوع اللقاح- مع العلم بأن لقاح سينوفارم معتمد ومدرج في النظام، عدد الجرعات، وعليه يتم إصدار له رقم طلب وكذلك تسجيل قدوم.

 

وأكدت أنه يجب على جميع القادمين من خارج المملكة (مواطنو دول - حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها) تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، من خلال الرابط التالي:

 

https://arrival.muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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