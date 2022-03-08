اليابان تطالب بالسيادة على أرخبيل جزر كوريل من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

جددت الحكومة اليابانية مطالباتها المتعلقة بنزاع إقليمي مع روسيا بشأن أرخبيل جزر كوريل الجنوبية في المحيط الهادئ.



وذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي وصف الجزر الأربعة بأنها "جزء لا يتجزأ" من اليابان. وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، استخدم هذا التعبير من قبل أيضاً.

ويشار إلى أن حكومة كيشيدا بصدد العودة إلى اللغة التي تجنب سلفه شينزو آبي، استخدامها لمدة 10 أعوام، على أمل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ضوء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ويقع الأرخبيل (الذي يتم التنازع عليه منذ عقود) بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان.

وبعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية، خسرت اليابان الجزر التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي.