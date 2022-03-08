روسيا تفرض حظراً على تصدير المنتجات الطبية أجنبية المنشأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت روسيا حظراً مؤقتاً على تصدير المنتجات الطبية أجنبية المنشأ من البلاد.



وأوضحت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الحظر ينطبق على المنتجات الطبية التي تم استلامها من الدول التي انضمت إلى العقوبات، والموجودة حالياً في مستودعات المستوردين، أو الخاضعة لإجراءات جمركية.

وذكرت الخدمة الصحفية للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وقع مرسوماً بهذا الشأن.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار الحكومي سيساعد في منع حدوث نقص في المنتجات الطبية في روسيا بسبب القيود التي تفرضها "الدول غير الصديقة".