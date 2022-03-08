في هذا الموعد.. وزراء الخارجية العرب يبحثون قضايا المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد وزراء الخارجية العرب دورتهم الجديدة غداً الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة لبنان.



ويبحث الوزراء عدداً من البنود الدائمة تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي والأمن القومي العربي والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وكان المندوبون الدائمون للدول العربية اختتموا أعمالهم أمس الإثنين، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية وإعداد مشاريع القرارات التي سيعتمدها الوزراء.

واتفق المندوبون على رفع عدد من الموضوعات إلى وزراء الخارجية لإعداد القرار المناسب بشأنها والتي تشهد عدم اتفاق ومنها الأوضاع في ليبيا وتحديد موعد القمة العربية القادمة بناء على طلب الجزائر الدولة المستضيفة للقمة والتي اقترحت الأول نوفمبر من (تشرين الثاني) القادم.

واعتمد المندوبون في اجتماعهم مشاريع قرارات عدد من البنود الدائمة تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وانتهاكات اسرائيل للاراضي الفلسطينية والقدس وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا والتهديدات لأمن إمدادات الطاقة بمنطقة الخليج، والتدخل التركي والإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ولم يتضمن جدول الأعمال أي إشارة إلى الأزمة الأوكرانية وإنما سيتم بحث العلاقات العربية مع روسيا وهو بند دائم على جدول الأعمال.