بينهم المبارك والجراح.. تبرئة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش" بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

قضت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ“صندوق الجيش“، بعد نحو عامين من إثارة القضية وبدء التحقيق فيها.



وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة ”القبس“، أنه ”تم النطق بالحكم خلال جلسة علنية، حيث تم تبرئة المتهمين جميعًا وعددهم 9 أشخاص بما فيهم وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح، ورئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرًا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخلت محكمة الوزراء، سبيل الشيخ جابر المبارك بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، كما قررت المحكمة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفع منع السفر عنه لمرة واحدة، وإخلاء سبيل فهد الباز بكفالة 10 آلاف دينار.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أخلت المحكمة سبيل الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، المتهم بالقضية ذاتها بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) لكل منهما.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، قررت المحكمة رفع أمر منع السفر عن الشيخ جابر المبارك مجددا، ومتهمين آخرين في القضية، وهم سمير مرجان، وحمد البنوان، وحددت جلسة اليوم 8 آذار/ مارس للنطق بالحكم في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش.

وواجهت المحكمة في جلسة سابقة الشيخان المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نُقل الشيخ خالد الجراح أثناء تواجده في السجن المركزي إلى المستشفى عقب تعرضه لنوبة قلبية.