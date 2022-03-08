شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى: نثق بالنتائج المثمرة لزيارة الرئيس السيسى اليوم إلى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عن ثقته بالنتائج المُثمرة والبناءة للزيارة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، إلى الرياض فى ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق بيان للسفارة السعودية.

وأكد السفير السعودى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، في هذا التوقيت، تأتي في إطار النمو المستمر للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط الأخوية التي تجمع بينهما على المستويين القيادي والشعبي، كما تعكس الاهتمام والحرص على تكريس العلاقة بين البلدين في جميع قطاعات التعاون المشترك، وتعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب في خدمة المصالح المتبادلة.

وأضاف نقلى، أن التنسيق والتشاور السياسي بين القيادتين، يهدف دوماً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية وتحدياتها ومجمل القضايا الدولية ومستجداتها، يدعم هذه المشاورات، التواصل المستمر بين وزيري خارجية البلدين في إطار لجنة المتابعة والتشاور السياسي.

وأوضح السفير نقلي، أن ارتفاع حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة لنحو 70 بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية في كافة قطاعات التعاون المُشترك بين البلدين، يُضفي على هذه العلاقة بُعدًا استراتيجيًا، يُضاف إلى بُعدها التاريخي والديني والعروبي، ويعزز أهداف التعاون بين الجهات المعنية في البلدين بشكل مؤسسي، منوها بحجم الاستثمارات السعودية الكبيرة للقطاعين العام والخاص في مصر التي جعلت المملكة ثاني أكبر مستثمر أجنبي بها. في المقابل، رحبت المملكة بالاستثمارات المصرية على أراضيها، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بقائمة الدول التي تم إصدار تراخيص استثمارية لها بالسعودية في العام 2020.