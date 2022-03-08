شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يهنئ المرأة بيومها العالمى: الرئيس السيسى انتصر لقضاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التهنئة والتحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي ، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس النواب فى كلمته: "باسمى واسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وكلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والواجبات هو ما أكدت عليه جميع المواثيق والقوانين الدولية، وأكدت أن مساواة المرأة بالرجل ليست مطلبا فئويا وإنما حق، وتسعى القيادة السياسية إلى حصول المرأة على كافة حقوقها".

وتابع جبالى: "ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية من أجل أن تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وتمثيلها فى كل مواقع اتخاذ القرار وفى الأحزاب والمجالس النيابية والمنصب التنفيذية، حيث بلغ عدد عضوات مجلس النواب 164 نائبة، كما تم تعيين أول امرأة فى منصب محافظ، وتولت أيضا منصب القضاء فضلا عن تولى العديد المناصب التنفيذية".

وجاءت كلمة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، كالتالى:

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمرأة، وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية.وكلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية، فمسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضواً، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضاً منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي :يعتبر دستور مصر الحالي، خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، مؤكداً على أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة.

ومجلس النواب يعمل دائماً بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.تحية للمرأة المصرية فى يومها العالمى، تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذى لا ينضب.

وكل عام وانتم بخير