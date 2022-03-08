نائب رئيس البرلمان العربى يوجه التهنئة للمرأة المصرية: اهتمام الدولة بها غير رؤية العالم لمصر

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القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، التحية للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى غيرت رؤية العالم لمصر بعد هذا الإهتمام غير المسبوق بها .

كما وجه النائب الأول لرئيس البرلمان العربى التهنئة للسيدة/ انتصار السيسي، وذلك لدورها الكبير فى دعم المرأءة وإحساسها بالمسئولية الملقاة على عاتق المرأة، وهو ما جعلها داعم لها، مؤكدا أنها أثبتت أن المرأة داعم أساسي في نجاح الأسرة وتماسكها وهي جزء لا يتجزأ أيضا من نجاح الرجل، وهو ما رأيناه ولمسناه بأنفسنا من خلال دور هذه السيدة العظيمة التى قامت بدور عظيم وأثبتت أن نجاح المرأة لا يقتصر على نجاحها فى العمل فقط ولكن أيضا نجاحها فى تكوين أسرة ناجحة متماسكة.

وأكد النائب علاء عابد، أن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت المرأة كفاءتها في جميع المناصب التي تولتها خلال هذه الفترة، موجها التحية لكل سيدة مصرية أثبتت كفاءتها في بيتها وعملها لخدمة وطنها.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أنه منذ أيام قليله تم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، وهذا القرار هو حصاد ثمار النضال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساند المرأءة فمنذ 72 عاما لم تجلس المرأة على منصة القضاء، وهذا يعكس مدي إهتمام الدولة المصرية بالمرأءة ، وتقدير دورها في كافة المجالات وأنها إستطاعت إثبات كفائتها وكانت على قدر المسؤلية .