شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطاني: “بوتين” خسر بالفعل وأصبح قوة منتهية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الدفاع البريطاني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر بالفعل وانتهى وأصبح قوة منتهية.

وأكد أن الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا بسبب سوء التخطيط، مشيرًا إلى أن بلاده ستزود بولندا بطائرات مقاتلة.

في الوقت نفسه، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العالم أن يدعم أوكرانيا في حقها بسيادتها ووحدة أراضيها.

وأوضح أن العمل جاري على زيادة تكلفة حرب أوكرانيا على الكرملين، مؤكدًا أن أمريكا وحلفائها سيستمرون في الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتوفير مساعدات إنسانية وعسكرية لها.

وأشار مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى أن إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءًا.

ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

فيما أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، أن الجيش الأوكراني فقد 278 عنصرا في الاشتباكات خلال الأربعة أيام الأخيرة.