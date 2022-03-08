شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: لم نعد مهتمين بالانضمام للناتو الذي يخشى مواجهة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه يدين عدم “وفاء الغرب” بتعهداته لبلاده، مؤكدًا أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام لأوروبا والناتو الذي يخشى مواجهة روسيا.

وأوضح أنه يُحمل الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران، مؤكدًا أن المسؤولين عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

وأكد زيلنسكين أن الجيش الروسي قصف مدينة سومي ودمر شبكة الاتصالات، لافتاً إلى أن روسيا تقصف الممرات الآمنة في ماريوبول، مؤكداً أن الضحايا والدمار في كل مكان بسبب حرب روسيا.

وأضاف أن الشعب والحكومة لن يسمحوا بتدمير أوكرانيا، وأنه على الشعوب الأوروبية توفير المساعدة الإنسانية لبلاده.

فيما كشف وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا تحتجز 300 ألف مدني رهائن في ماريوبول وتمنع عمليات الإجلاء.

وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا ارتفع إلى 2 مليون.

في الوقت نفسه طالبت وزارة الخارجية الروسية، أيرلندا باعتذار رسمي عن اقتحام شاحنة لبوابة سفارة موسكو في دبلن.