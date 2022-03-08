شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عدد الفارين من أوكرانيا تجاوز المليونين حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم، أن عدد الفارين من أوكرانيا تجاوز الـ 2 مليون منذ بداية الحرب وحتى الآن.

وأكدت أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين سيتسبب في أزمة للدول الأوروبية، داعية إلى ضرورة التنسيق من أجل وقف الحرب، وضمان سلامة المدنيين.

وجددت المنظمة الدولية طلبها، بضرورة وقف القتال والمعارك الدائرة بين الروس والأوكرانيين وبشكل فوري.

من ناحيته أكد الرئيس الأوكراني، أن المسؤولين عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

وحمل زيلنسكي، الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران، مؤكدًا أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

فيما كشفت سلطات منطقة سومي الأوكرانية، أن 21 مدنيًا قتلوا في ضربة روسية أمس.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنها تعمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى كييف، مؤكدة أن لديها 16 دليلا موثقا حول استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا.