شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عدد لاجئي أوكرانيا تجاوز 2 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا تخطى الـ 2 مليون شخص، نقلا عن تقارير إعلامية، فى غضون ذلك عبرت موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود الرومانية. وأعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بدء إجلاء المدنيين من سومي إلى بولتافا بمن فيهم الطلاب الأجانب، داعية روسيا للموافقة على ممرات إنسانية أخرى، نقلا عن تقارير إعلامية. فى غضون ذلك، أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا مقتل أكثر من 12 ألف جندى روسي وتدمير أكثر من 300 دبابة منذ بدء العمليات العسكرية وحتى اليوم الثلاثاء. وأضافت حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم أنه تم تدمير 1036 مركبة قتال مصفحة و120 من الأنظمة المدفعية و56 من أنظمة الصواريخ متعدد الانطلاق و27 من أنظمة الدفاع الجوى. وأشارت إلى أنه تم تدمير 48 طائرة و80 مروحية و474 مركبة و3 سفن وقوارب و60 خزان وقود و7 طائرات بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكى.