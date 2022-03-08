اخبار العالم

الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا المليونين «اليوم أو غداً»

0 نشر
«المجلة» 0 تبليغ

08 مارس , 2022

يفر الناس من مدينة إيربين غربي كييف (أ ف ب).

توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة.

وقال غراندي للصحافيين في أوسلو «أعتقد أننا سنتجاوز عتبة المليونين اليوم أو غداً كحد أقصى».

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا المليونين «اليوم أو غداً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا