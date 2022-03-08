شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تؤكد أنها تتفهم قرار كوريا الشمالية استئناف إطلاق الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تتفهم قرار كوريا الشمالية استئناف إطلاق الصواريخ بصورة متكررة ولا ترى أي شروط مسبقة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي.



واختبرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من الصواريخ في يناير (كانون الثاني)، ومن ضمنها أكبر صواريخها منذ عام 2017، وأطلقت صاروخاً باليستياً في البحر في استئناف لتجارب الأسلحة في أواخر فبراير (شباط). وأطلقت صاروخاً آخر يوم السبت الماضي.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف إنه لا يرى أي شروط مسبقة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لأن واشنطن اختارت مواصلة مسار فرض العقوبات ضد بيونجيانج.