شاهد.. الرئيس المصري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة.



وكان في استقبال الرئيس المصري بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه فور نزول "السيسي" من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصوله إلى المملكة.

وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب ولي العهد، الرئيس المصري في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

ويضم الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

ووفقا لبيان سابق صدر عن الرئاسة المصرية فإن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".

وسيبحث السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

كما تتناول التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.