أوكرانيا تستدعي جميع قواتها الموجودة في مهام في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

قررت كييف استدعاء كافة قواتها المشاركة في مهام في الخارج، وذلك بعد نحو أسبوعين تقريباً من بدء الغزو الروسي للبلاد.



وأصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسوماً بهذا الشأن في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، تنشر أوكرانيا حاليا أكثر من 300 جندي في ثماني مهام في الخارج.

وشنت روسيا قبل نحو أسبوعين حربا على أوكرانيا. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 400 مدني وإصابة أكثر من 800 آخرين. كما فر نحو 1.7 مليون شخص من أوكرانيا لدول أخرى.