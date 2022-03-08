فاطمة بنت مبارك تقول أن تحقيق النجاحات هو ما عاهدناه من بنات زايد المخلصات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هنأت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، المرأة الإماراتية وجميع نساء العالم، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة.



جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس/آذار من كل عام.

وقالت: "تثبت المرأة يوماً بعد يوم، أنه لا مستحيل مع العمل والاجتهاد بروح يملؤها الإبداع والأمل لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسرني القول بأن تحقيق النجاحات هو ما عاهدناه من بنات زايد المخلصات".

وأضافت: "كلنا ثقة بقدرتكن على مضاعفة الإنجاز والحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، التي تدفعنا جميعاً لبذل مزيد من العطاء سعياً لرفعة وطننا الحبيب في الخمسين عاما الجديدة من عمر الدولة بإذن الله".