إحالة عدد من مسؤولي وحدة محلية بالمنوفية إلى النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عدد من المختصين بالوحدة المحلية بشما التابعة لمركز أشمون، للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون، ما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

وتبين من خلال تقرير المديرية المالية على أعمال الوحدة المحلية بقرية شما بتحصيل مسئول الخزينة بناءً على تعليمات رئيس الوحدة، مبالغ مالية من المواطنين تحت بند "رسم معاينة" وإعطائهم إيصالات أقل من القيمة المدفوعة، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية إضافية من المواطنين تحت بند "رسوم تصالح" بدون إيصالات أو أية أوراق رسمية وبدون رضا المواطنين، وذلك ضمن إجراءات ملف التصالح علي مخالفات البناء.

كما تبين من خلال التفتيش استخراج عدة إيصالات لبعض المواطنين تحت مسميات أخرى عقب اعترض عدد من المواطنين بدفع تلك المبالغ دون إعطائهم إيصالات رسمية تفيد بذلك، وبلغ ما أمكن حصره حتى الآن 237 ألف جنيه، وهذا ما يشير إلى وجود شبهة تربح من الوظيفة بالمخالفة للقوانين واللوائح وما لا يتفق مع احترام الواجب الوظيفي.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية خلال بيان نُشر اليوم، على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.