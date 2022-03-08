أوكرانيا تدعو روسيا إلى الاتفاق الفوري على فتح ممرات إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

دعت أوكرانيا روسيا إلى الاتفاق الفوري على فتح ممرات إنسانية لمنطقتي كييف وخاركيف، وكذلك فولنوفاكيا وماريوبول.

صرحت بذلك إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقالت فيريشوك "أرسلنا أيضا إلى الجانب الروسي والصليب الأحمر الطرق المطورة للممرات الإنسانية: فولنوفاكيا، زابوريزهيا، ماريوبول، زابوريزهيا، كييف ومنطقة كييف في اتجاه غرب أوكرانيا، وكذلك خاركيف ومنطقة خاركيف في الاتجاه من غرب أوكرانيا".

وأضافت "نحث روسيا على الاتفاق على هذه الطرق على الفور وإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الأمر وضمان وقف دائم لإطلاق النار على هذه الطرق".