بالصور- وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يسلمان 50 ووثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

سلم الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، ٢٥ وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة و ٢٥ عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ليصل إجمالي ما تم تسليمه إلى 2581 وثيقة في الغربية، وذلك في احتفالية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام وياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

هنأ الوزير العمال الحضور بمناسبة الأيام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة والنجاح، مؤكدا أن وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة في المحافظة اليوم إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة، كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألف إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".