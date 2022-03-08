محافظ الإسكندرية: لا تهاون في إزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد الشريف في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد أكبر مساحات للأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، وكافة أشكال البناء المخالف والعشوائي.

وأشار إلى أن يأتي توجيهات رئيس الجمهورية تشمل ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأضاف المحافظ أن الأحياء أطلقت الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، منوها أنه لا تهاون في إزالة التعديات.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك تعليمات بالمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

كانت أحياء غرب والعامرية شنت أولى حملات الموجة الـ 19 والتي أسفرت عن تنفيذ 33 قرار إزالة للمخالفات على أراضي ري النوبارية بمنطقة مريوط، فضلا عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وطريق بمنطقة نجع العرب.