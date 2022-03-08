زيلينسكي يتّهم الغرب بنكث العهد

وأوضح في مقطع فيديو نشر على تلجرام «نحن نسمع وعودًا منذ 13 يومًا. يقولون لنا منذ 13 يومًا إنهم سيساعدوننا جويًّا وأنه ستكون هناك طائرات وأنهم سيسلمونها إلينا».
وتابع «لكن مسؤولية ذلك (سقوط الضحايا) تقع أيضًا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يومًا... على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس».
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