عدد اللاجئين من أوكرانيا تخطّى 2 مليون شخص

فرّ أكثر من مليوني شخص من الحرب في أوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الشامل على البلاد قبل أقل من أسبوعين، على ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه منذ 24 فبراير، فرّ 2.011.312 شخصًا من الدولة التي تشهد حربًا إلى البلدان المجاورة، واستقبلت بولندا وحدها 1.2 مليون شخص.