توقعات بوصول عدد اللاجئين الأوكرانيين للمليونين

توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي الثلاثاء أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة. وقال جراندي للصحافيين في أوسلو «أعتقد أننا سنتجاوز عتبة المليونين اليوم أو غدًا كحد أقصى».



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