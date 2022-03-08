لا يهمنا الانضمام للناتو.. زيلينسكي: فليتحمل الغرب المسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في بلاده، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

كما قال إن المسؤولون عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية، محملاً الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظر للطيران.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني شدد خلال الأيام السابقة التي ظهر فيها على أهمية الدعم الخارجي لبلاده من أجل مواجهة الهجمات الروسية، داعيا إلى تكثيف المساعدات العسكرية.

كما طالب مرارا بفرض حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية، حاثاً حلف شمال الأطلسي على اتخاذ هذا القرار.

في حين، أكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في تصريحات سابقة، على ضرورة انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، محذرا من تبعات الهجمات الروسية على أمن المنطقة.

وأكد ينس أن الحلف مستعد للدفاع عن أي شبر من أراضي الدول الأعضاء، مشددا في الوقت عينه على أنه لم ولن يدخل في صراع أو حرب مع روسيا.

لكنه حذر من أن القتال قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة، لاسيما إذ عمد الأطلسي إلى فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية، تستوجب الرد.

وكرر اتهام السلطات الأوكرانية بالتخطيط لتهديد الأمن الروسي. وقال “إذا دخلت كييف ضمن الناتو هذا يعني أنه بإمكان الحلف الدخول إلى أوكرانيا والقضاء على الجمهوريات في الشرق الأوكراني، فهل هذا مسموح؟!”.