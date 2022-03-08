شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات إجلاء المدنيين من العاصمة الأوكرانية كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت السلطات الأوكرانية، أن عمليات الإجلاء من العاصمة كييف قد بدأت. وأوضحت أنه يتم الآن إجلاء سكان إربين عبر منطقة رومانيفكا في العاصمة. وأكد عمدة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا، أن 35 حافلة غادرت المدينة باتجاه سومي لإجلاء المدنيين. وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، روسيا بالالتزام بوقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين الخطر والسماح بإيصال المساعدات. وأشارت الحكومة الأوكرانية، إلى أنها سيرت أول قافلة لإخلاء أجانب للدول المجاورة. في الوقت نفسه أكدت القوات الأوكرانية، أنها استعادت منطقة ميكولايف جنوب البلاد من القوات الروسية. وكشفت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أن كييف قدمت لموسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر، طرق الممرات الإنسانية من كييف وخاركوف وماريوبول وفولنوفاخا. من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فتح الممرات الإنسانية في كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول. فيما قررت اليابان وأستراليا عن حزمة جديدة إضافية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

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