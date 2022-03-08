شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مستعدون لعقد مفاوضات في تركيا والأمر يتوقف على الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لعقد مفاوضات في تركيا والأمر يتوقف على استعداد الأوكرانيين.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن بلاده ستواصل المحادثات مع روسيا، مشيرًا إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ليست الأخيرة.

يأتي هذا بعد بدء عملية خروج المدنيين من خاركيف نحو دنيبرو عبر الممرات الإنسانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وقف إطلاق النار بدأ من الـ 10 صباحًا، وتم فتح الممرات الإنسانية في كييف وخاركيف وسومي وماريوبول.

فيما أشار الانفصاليون في دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة فولنوفاخا وماريوبول عبر الممرات الإنسانية.

وطالب رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين، بأن تكون ممرات الإجلاء في أوكرانيا آمنة وعملية.

وهاجم وزير خارجية أوكرانيا، إسرائيل بسبب تعامل شركة طيران العال مع نظام مصرفي روسي، مؤكدًا أن طيران العال يجني المال بدماء الأوكرانيين رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وكشف عمدة بلدية أوختيركا، أنه تم تدمير وسط المدينة بالكامل وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات في غارات روسية ليلا.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أن البنك الدولي وافق على حزمة مساعدات عاجلة لأوكرانيا بقيمة 723 مليون دولار.