شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الأوكرانية تعلن بدء إجلاء المدنيين من “سومي” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، بدء إجلاء المدنيين من مدينة سومي، وكذلك إجلاء المدنيين من أربين قرب العاصمة كييف.

من جانبها قالت الأمم المتحدة، أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين سيتسبب في أزمة للدول الأوروبية.

وتوقعت الأمم المتحدة، أن يتجاوز عدد اللاجئين من أوكرانيا المليونين بحلول اليوم أو الغد.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وكذلك توفير اللقاحات.

وكشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاثنين، عن شروط روسيا لوقف الحرب فورا حال تحققها، مؤكدا أن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات “في أي لحظة” إذا استجابت كييف للشروط الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل” ، بحسب سكاي نيوز.

أما الشرط الثاني، فهو وقف العمليات العسكرية الأوكرانية تماما، كما أن روسيا ستنجز خطوة نزع السلاح في أوكرانيا، وفقا لما ذكره “بيسكوف”.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، على شرط اعتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، وعليها الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين.