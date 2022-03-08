شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تطلق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من محافظة نابلس. وأوضحت مصادر محلية وأمنية في نابلس أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت منزل فلسطيني في شارع بيكر واعتقلته، فيما اعتقلت آخر بعد مداهمة منزله في روجيب شرق نابلس. من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل الغاز باتجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح وسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه أراضي الفلسطينيين الزراعية بالتزامن مع وجود المزارعين فيها، وأجبرتهم على الانسحاب دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم. في ذات السياق، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "كيسوفيم العسكري" نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.