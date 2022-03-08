القبض على 31 متهماً قاموا برفع أسعار المواد الغذائية - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365: "بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتاجر، وبهدف الوقوف لهم بالمرصاد من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد شرعت مفارز الوكالة بحملة كبرى خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات البلاد".وأضاف البيان، أن "الوكالة استنفرت جهودها للقضاء على هذه الحالات، وتمكنت من القاء القبض على 31 متهماً مخالفاً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين".

وأشار بيان خلية الإعلام الأمني إلى أن "وكالة الاستخبارات تحذر كل مَن يحاول العبث بأمن الاقتصادي ولن تسمح بان خرق للقانون، وستضرب بيد من حديد خلال هذه الحملة المكثفة"