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زيدان والغانمي يبحثان تطوير قدرات المحققين بالجريمة المنظمة

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء خلال استقباله وزير الداخلية عثمان الغانمي، التعاون في تطوير قدرات المحققين بمجال الجريمة المنظمة.
وذكرت المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي".

وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية قي تطوير قدرات المحققين في مجال الجريمة المنظمة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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