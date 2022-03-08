زيدان والغانمي يبحثان تطوير قدرات المحققين بالجريمة المنظمة

وذكرت المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي".

وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية قي تطوير قدرات المحققين في مجال الجريمة المنظمة".

