رابطة القاضيات العراقية تقيم احتفالا مركزيا بيوم المرأة العالمي

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رابطة القاضيات العراقية أقامت حفلا بمناسبة يوم المرأة العالمي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وكوكبة من القاضيات والموظفات الاداريات في مجلس القضاء الأعلى".وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى هنأ النساء العراقيات بصورة عامة ونساء القضاء خاصة بمناسبة يومهن العالمي للمرأة", مشيراً الى ان "سياستنا في مجلس القضاء الاعلى قائمة على اساس اعطاء المرأة حقها كاملاً في مختلف المواقع القضائية والادارية".

وتابع زيدان أن "المرأة في مجلس القضاء الاعلى اصبحت احد الاعمدة الاساسية التي يستند عليها القضاء في ارساء حكم القانون".

