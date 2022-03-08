اخبار العالم

دعوة لحكم عراقي في دوري السلة الكويتي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دعوة لحكم عراقي في دوري السلة الكويتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-08 | 10:22

دعوة لحكم عراقي في دوري السلة الكويتي

0 مشاهدة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الثلاثاء، أن نظيره الكويتي، وجه دعوة إلى الحكم المونديالي "أحمد علي الشويلي"، لقيادة بعض مباريات الدوري الكويتي، اعتباراً من الجولات المقبلة.

ووصف الاتحاد العراقي لكرة السلة، هذه الدعوة بأنها "خطوة إيجابية للتعاون المشترك بين الاتحادين".

ويعد الحكم أحمد علي، من حكام النخبة في آسيا والعالم، وسبق أن قاد العديد من المباريات في أبرز البطولات ومنها نهائيات كأس العالم في الصين، وأولمبياد طوكيو ومونديال السيدات وبطولة كأس آسيا.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا