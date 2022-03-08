شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مغادرة أول قافلة إجلاء من سومي الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن أول قافلة من السكان والطلاب الأجانب غادرت مدينة سومي الأوكرانية بعد اتفاق مع روسيا بشأن إقامة ممر إنساني.



وقالت وزارة الخارجية في تغريدة على تويتر "بدأنا بالفعل إجلاء المدنيين من سومي إلى بولتافا (في وسط أوكرانيا)، وبينهم طلاب أجانب".

وأضافت "ندعو روسيا للموافقة على ممرات إنسانية أخرى في أوكرانيا"