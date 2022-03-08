في هذا التوقيت.. الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين المليونين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة.



وقال غراندي للصحافيين في أوسلو "أعتقد أننا سنتجاوز عتبة المليونين اليوم أو غدا كحد أقصى".

وقع فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

وقدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 12 يوما.

وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، الإثنين، إن بلاده تعرضت لأضرار في البنية التحتية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء "الغزو الروسي".

وأضاف كوبراكوف، في تصريحات بثها التلفزيون أن هذا الرقم حتى يوم الأحد، مضيفا أنه "سيتم إصلاح معظم المباني (المتضررة) في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين"، وذلك حسب "رويترز".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".