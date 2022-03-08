رئيس أوكرانيا السابق يطالب زيلينسكي بالاستسلام.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طالب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي بالاستسلام في الحرب ضد روسيا.



وكتب يانوكوفيتش الموالي لموسكو في رسالة، نشرتها وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الثلاثاء "أنت ملزم شخصيا بوقف سفك الدماء والتوصل لاتفاق سلام بأي ثمن".

وأضاف: "هذا ما تتوقعه أوكرانيا ودونباس وروسيا منك" مشير إلى أن شركاء كييف في الغرب سوف يرحبون أيضا بمثل هذه الخطوة.

وكانت مظاهرات موالية للغرب قد أطاحت بيانوكوفيتش، الذي وصف بأنه فاسد للغاية، عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعيش يانوكوفيتش / 71 عاما/ في المنفى في روسيا.

وصدر حكم غيابيا بحق يانوكوفيتش بالسجن 13 عاما لاتهامه بالخيانة.

وذكرت وسائل إعلامية أوكرانية مؤخرا أن الكرملين يريد إعادة تنصيب يانوكوفيتش رئيسا للبلاد.