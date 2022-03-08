عقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد رجلي أعمال لبنانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين في غينيا تتّهمهما بـ"تمويل" حزب الله، التنظيم المسلّح الموالي لإيران.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته في واشنطن أن رجلي الأعمال هما ابراهيم طاهر وعلي سعادة.

وجاء في البيان أن طاهر هو "أحد أبرز داعمي" حزب الله في غينيا، فيما يتولى سعادة تحويل الأموال إلى الحزب عبر ممثلين له في غينيا ولبنان.

ويحمل سعادة البالغ 79 عاماً الجنسيات اللبنانية والفرنسية والغينية، فيما يحمل طاهر (58 عاماً) الجنسيات اللبنانية والبريطانية والغينية، وفق بيان الخزانة الأمريكية.

وتنص العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية على تجميد أي أصول يمتلكانها في الولايات المتحدة وتحظر عليهما استخدام النظام المصرفي الأمريكي.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله في قائمتها للمنظمات الإرهابية في العام 1997، في خطوة مهدّت لفرض عقوبات مصرفية واقتصادية على التنظيم والمتعاونين معه.