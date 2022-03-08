شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية”: لدينا أدلة موثقة حول استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت منظمة الصحة العالمية: إن لديها 16 دليلاً موثقًا حول استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي لمسؤول منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنها تعمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا .

وأشارت إلى أنها تحاول توفير الاحتياجات الطبية داخل أوكرانيا، بحسب العربية نت.

وأعلن البنتاجون أن تقديراته تفيد بأن ما يقرب من 100% من القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة باتت اليوم داخل أوكرانيا، في حين أرسلت الولايات المتّحدة 500 جندي إضافي إلى أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

كما أوضحت وزارة الدفاع أنه مع تكثيف القوات الروسية للضربات بات القصف يطال بشكل متزايد المدنيين، مشيرة إلى أن موسكو تسعى كذلك إلى “تجنيد” مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي للصحافيين في واشنطن مساء أمس الاثنين، بحسب ما نقلت فرانس برس، إنّ القوات الروسية “لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة” في أوكرانيا باستثناء المناطق التي سيطرت عليها في جنوب هذا البلد.