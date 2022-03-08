شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: أوكرانيا بدأت إجلاء المدنيين من سومي وإربين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أوكرانيون إن بلادهم بدأت اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من مدينة سومي بشمال شرق البلاد ومن بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف.

وبدأت عمليات الإجلاء بعد اتفاق المسؤولين الروس والأوكرانيين على إقامة "ممرات إنسانية" للسماح للمدنيين بالخروج من بعض المدن والبلدات التي تحاصرها القوات الروسية.

وقال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف "حتى الساعة 0930 (0730 بتوقيت جرينتش) تم إجلاء أكثر من 150 شخصا ولا تزال العملية جارية".

وتقطعت السبل بالمدنيين جراء القتال منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير . وتصف موسكو ما تنفذه في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء إن روسيا فتحت "ممرات إنسانية" حتى يتسنى إجلاء الناس من كييف وأربع مدن أوكرانية أخرى هي تشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية في أوكرانيا طبقت "نظام صمت" اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

ورفضت أوكرانيا أمس المقترحات الروسية بإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا أو روسيا البيضاء.