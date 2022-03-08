شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: إجلاء 40 ألف شخص ووفاة 2 جراء الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى شخصان حتفهما، وطالبت السلطات 40 ألف شخص بإجلاء منازلهم في ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار على الولاية الواقعة بشرق استراليا اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس وزراء الولاية دومنيك بيروتيت إن أزمة الفيضانات أودت بحياة سبعة أشخاص، وذلك عقب العثور على جثة سيدة / 67 عاما/ وابنها 34/ عاما/ في مياه الفيضانات بغرب سيدني اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الوزراء أن أوامر الاجلاء صدرت لـ 40 ألف شخص في الولاية.

وذكرت وكالة استراليا اسوشيتد برس أن ما لايقل عن 13 شخصا آخرين لقوا حتفهم في ولاية كوينزلاند بسبب الفيضانات.

وأصدر مكتب الارصاد اليوم تحذيرا بهبوب عواصف رعدية قوية من هطول أمطار غزيرة" سوف تؤدي لوقوع فيضانات غامرة مهددة للحياة واحتمالية وقوع انهيارات أرضية في مناطق بشمال شرق سيدني".

وتشهد سيدني هطول للأمطار متواصل لمدة 16 يوما على التوالي، ومن غير المتوقع سطوع الشمس حتى يوم الخميس على الأقل .

ويرجع هذا الطقس إلى نظام ضغط منخفض يتحرك ببطء.