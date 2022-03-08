07 مارس , 2022
واشنطن: قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير الإثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر الآن في أوكرانيا ما يقرب من 100% من القوات البالغ قوامها أكثر من 150 ألف جندي التي كان قد حشدها مسبقاً خارج البلاد قبل الغزو.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذا هو أقرب تقدير لدينا الآن".
كما قال إن البنتاغون أمر في مطلع الأسبوع بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا، ما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأمريكية هناك إلى حوالي 100 ألف، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحيلولة دون امتداد الحرب إلى دول حلف شمال الأطلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: بوتين نشر 100% من القوات التي حشدها خارج أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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