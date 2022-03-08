المحكمة الاتحادية تعقد جلستها بشان الدعوى الخاصة برفع سعر الصرف

وقال مراسلنا، الذي حضر جلسة المحكمة، إن المحكمة الاتحادية عقدت جلستها بشأن "الدعوى 32 اتحادية، الخاصة برفع سعر الصرف وتأسيس صندوق الثروات السيادي".

وأضاف، أن المحكمة الاتحادية العليا انتدبت ثلاثة خبراء لبيان الرأي الاقتصادي والمالي في الدعوى أعلاه، والخبراء هم باسم انطوان، وعبد الرحمن المشهداني، وعبد الباسط تركي.