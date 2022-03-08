انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تعقد جلستها بشان الدعوى الخاصة برفع سعر الصرف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، جلستها بشأن الدعوى الخاصة برفع سعر صرف الدولار، وتأسيس صندوق الثروات السيادي.
وقال مراسلنا، الذي حضر جلسة المحكمة، إن المحكمة الاتحادية عقدت جلستها بشأن "الدعوى 32 اتحادية، الخاصة برفع سعر الصرف وتأسيس صندوق الثروات السيادي".
وأضاف، أن المحكمة الاتحادية العليا انتدبت ثلاثة خبراء لبيان الرأي الاقتصادي والمالي في الدعوى أعلاه، والخبراء هم باسم انطوان، وعبد الرحمن المشهداني، وعبد الباسط تركي.