نجوم ريال مدريد يشككون في إصابة مبابي

وتعرض مبابي لإصابة قوية في القدم، بعد تدخل من زميله إدريسا جاي، جعله يغادر مران الفريق الباريسي، وسط شكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن لاعبي ريال مدريد شككوا في إصابة مبابي أثناء الحديث في غرفة ملابس الميرنجي، ويعتقدون أنه سيشارك ضدهم بشكل طبيعي في مباراة الغد.



ومن المقرر أن يخضع مبابي لفحوصات طبية جديدة، اليوم الثلاثاء، لحسم موقفه من المشاركة وفقًا لما أعلنه سان جيرمان.