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انت الان تتابع خبر المعهد القضائي يعلن اسماء المقبولين للعام الدراسي 2022- 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المعهد القضائي، اليوم الثلاثاء، أسماء المقبولين للدراسة في المعهد القضائي للعام الدراسي 2022 /2023 للدورة (44).
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المعهد القضائي كشف عن اسماء الطلبة المقبولين للدراسة في المعهد للعام الدراسي 2022 /2023، ضمن الدورة (44)، وعلى كافة المقبولين الحضور إلى بناية المعهد القضائي لغرض البدء باجراءات الفحص الطبي، على أن يتم اعلامهم لاحقا بتاريخ المباشرة بالدوام الرسمي".
يذكر أن المقبولين في المعهد القضائي لهذه الدورة كان قد دخلوا اختباراً بمرحلتين تحريرية وشفهية وصولا للحصول على الدرجة الاخيرة المؤهلة للقبول في المعهد.