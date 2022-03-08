انت الان تتابع خبر لتر الزيت يتجاوز الـ4 الاف دينار!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يواجه المواطن العراقي ارتفاعا حادا باسعار المواد الغذائية التي اثرت بشكل مباشر عليه.. في وقت تسعى جهات عدة لمواجهة ذلك الارتفاع قبل ان يتحول لازمة كبيرة.

فجشع التجار واستغلال الامر من بعض الجهات المنتفعة وضعف السيطرة على الحدود.. كلها اسباب ادت لارتفاع الاسعار ووصول الامر لما هو عليه الان.



ويحاول بعض التجار الذين تقول مديرية الجريمة المنظمة انها اعتقلت العشرات منهم بمنطقتي الشورجة وجميلة استغلال تلك الازمات التي يحاولون خلقها من اجل تحقيق الربح المادي على حساب المواطن البسيط.

وشهدت الاسواق ارتفاعا تدريجيا دفع بالاسعار للقفز لثلاثة اضعاف منها الطحين الذي وصل لخمسين الف دينار بعد ان كان بسبعة عشر الفا..تزامنا مع الزيت الذي تجاوز الاربعة الاف حيث كان يباع بالف ومئتين وخمسين دينارا .. ليؤثر الامر على المواطن بشكل مباشر باعتباره الحلقة الاخيرة في سلسلة الشراء.