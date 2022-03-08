مواطنون يشكون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة لاستحصال الاوراق الرسمية‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - يشكو المواطنون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة لاستحصال الاوراق الثبوتية الرسمية فيما يؤكدون ان هذه الرسوم تجمع دون تقديم أي خدمة للمواطن

في الشارع يشكو المواطنون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة على استخراج الاوراق الثبوتية الرسمية كجواز السفر وبطاقة اللقاح الدولية وغيرها, اذ يجدون أن ثمة مغالاة في الامر الذي يعد حقا من حقوقهم, خاصة أن ما يستحصل من رسوم لا يقابله تقديم أي خدمات للمواطن.



ويزداد تخوف المواطنين من التوجه القاضي بتحويل اجراءات استخراج البطاقة الموحدة الى شركات استثمارية، ما يهدد معلومات الافراد وبياناتهم التي ستكون متاحة بطريقة أو بأخرى, فضلا عن ذلك يراه البعض بمثابة اختراق لسيادة البلاد.

وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة فرض سيطرة حكومية لحماية مثل هذه البيانات والمعلومات, فضلا عن تطوير آلية استحصالها من قبل المواطنين بطرق سهلة وسلسلة ودون استغلالها لجمع الاموال من المواطن الذي يصارع مشكلات الحياة المتعددة.